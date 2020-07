Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) afirma que os três homens, com 38, 43 e 71 anos, têm relações de parentesco com as vítimas, todas do sexo feminino e que foram "sujeitas a atos sexuais de relevo, bem como maus-tratos físicos e psíquicos".

Os crimes foram "cometidos de forma transgeracional ao longo dos últimos 40 anos".

Segundo a PJ, os factos foram conhecidos recentemente, tendo-se iniciado de imediato as diligências investigatórias que levaram à detenção dos suspeitos, após a emissão de mandados de detenção pela autoridade judiciária competente.

Os arguidos, um deles eletricista, outro motorista e outro pedreiro, vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial previsivelmente na tarde de hoje, no Juízo de Instrução Criminal de Santarém, disse fonte judicial à Lusa.

