Detidos 125 membros do Estado Islâmico no maior campo de refugiados da Síria

As forças curdas na Síria anunciaram hoje a detenção de 125 supostos membros do Estado Islâmico, após uma operação no campo de refugiados de Al-Hol, que tem sido alvo de uma série de assassínios e incidentes de segurança.