A droga estava escondida em 89 sacos no fundo falso de um camião proveniente do Maláui e com destino ao Zimbábue, segundo o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Tete, Feliciano da Câmara.

"Na altura [da abordagem] o motorista do camião disse que não transportava qualquer produto, no entanto, pela atenção e perícia dos agentes no local, foi identificado um fundo falso", referiu o porta-voz, acrescentando que no seu interior estava "uma quantidade significativa de estupefacientes".