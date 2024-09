"Foram detidas três pessoas, mas as investigações continuam para apurar se há mais envolvidos", referiu o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), na província de Maputo, Samussone Mahumane sem avançar mais detalhes.

Trata-se de um assaltou a uma agência do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) ocorrido na quinta-feira no Bairro do Fomento, no município da Matola, província de Maputo, onde uma pessoa foi baleada mortalmente e outra ficou ferida.

As vítimas são um segurança, baleado mortalmente à porta da agência, e uma funcionária que sofreu ferimentos após diversos disparos de um grupo de nove homens armados, alguns dos quais com AK47.

O assalto ocorreu à luz do dia, quando os seguranças de uma empresa privada que tentavam levantar da agência um montante em numerário e transportá-lo num veículo blindado foram surpreendidos por diversos disparos.

No total, segundo dados avançados pelas autoridades na semana passada, o grupo apoderou-se de cerca de 17 milhões de meticais (241 mil euros) que estavam a ser retirados daquela agência do BCI, detido maioritariamente pela Caixa Geral de Depósitos.

Vídeos do sistema de vigilância do local, um centro que alberga diversos estabelecimentos comerciais, mostram o momento em que o grupo dispara diversas vezes contra as instalações da agência, atingindo mortalmente o segurança e provocando a fuga de diversas pessoas, incluindo uma agente da polícia em serviço.

Este crime ocorre após, há quase dois meses, um outro grupo armado assaltar, quase nas mesmas circunstâncias, uma viatura da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) que transportava dinheiro no centro da capital moçambicana, apoderando-se de seis milhões de meticais (86 mil euros).

