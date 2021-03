Em comunicado, a PJ referiu que a operação aconteceu na terça-feira, na localidade de Picos, no âmbito de uma ação conjunta com a Polícia Nacional e o Ministério Público.

A operação "foi desencadeada na sequência de uma informação" da Polícia Nacional, "segundo a qual foram avistadas várias parcelas de terreno agrícola com as plantações", e a destruição, por incineração, foi feita no próprio local, por determinação do Ministério Público, acrescentou a nota.

Em fevereiro, uma outra operação da PJ cabo-verdiana levou à destruição de 2.931 quilos de canábis encontrados em 17 parcelas de terreno com várias plantações numa localidade do concelho da Ribeira Grande, também em Santiago.

Em dezembro do ano passado, a PJ desmantelou plantações e destruiu quase 1,4 toneladas de canábis no interior da ilha de Santiago, naquela que foi a quinta operação do género desde final de outubro.

Denominada de "Operação Verde 2020", em todas as ações, que resultaram no desmantelamento e destruição de um total de cerca de 30 toneladas de canábis até agora, a PJ não avançou informações sobre eventuais detenções.

