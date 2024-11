"As despesas de consumo final das Famílias Residentes, em volume, cresceram 4,3% em termos homólogos no terceiro trimestre, após a variação de 2,6% registada no trimestre anterior, verificando-se uma aceleração das duas componentes", avança o INE nas Contas Nacionais Trimestrais.

Assim, as despesas de consumo final das famílias residentes em bens duradouros e serviços passaram de um crescimento homólogo de 2,8% para 4,4% no terceiro trimestre, enquanto a componente de bens duradouros passou de uma taxa de 0,7% no segundo trimestre para 2,8%.

Em comparação com o segundo trimestre, as despesas de consumo final das famílias residentes aumentaram 1,2% (variação em cadeia de 1,0% no trimestre anterior).

Em cadeia, registaram-se crescimentos de 0,6% da componente de bens duradouros (taxa de 0,1% no segundo trimestre) e de 1,3% da componente de bens não duradouros e serviços (1,1% no trimestre precedente).

O INE divulgou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 1,9% no terceiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2023 e cresceu 0,2% relativamente ao segundo trimestre.

Os números hoje conhecidos corroboram a estimativa rápida divulgada em 30 de outubro pelo instituto estatístico, que apontava para uma aceleração do crescimento homólogo do PIB para 1,9% entre julho e setembro, após ter aumentado 1,6% no trimestre anterior, e para uma subida de 0,2% face ao segundo trimestre, uma taxa idêntica à do trimestre precedente.

