Desacatos entre grupos rivais levam a troca de tiros junto a centro comercial em Torres Vedras

Torres Vedras, Lisboa, 28 fev 2022 (Lusa)- Desacatos entre grupos rivais dentro do centro comercial Arena Shopping, em Torres Vedras, terminaram hoje com uma troca de tiros no exterior do espaço, que poderá ter feito feridos, disse fonte da GNR.