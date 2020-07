Deputados que viabililizaram programa do Governo guineense foram pressionados e aliciados - líder do PAIGC

O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, desvalorizou hoje os votos de deputados do partido no bloco da oposição, considerando que foram aliciados e sujeitos a vigilância policial.