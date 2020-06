"Esta vulnerabilidade social das nossas populações tem de ser respondida com medidas de apoio, com técnicas para uma produção familiar sustentável de alimentos da época", disse Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

Lutero Simango falava em Maputo no enceramento da primeira sessão da nona legislatura, que arrancou em março.