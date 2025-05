A vigília "pela liberdade de imprensa e transparência eleitoral" foi uma iniciativa do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição) no âmbito das celebrações do 08 de Maio, Dia do Deputado da UNITA.

Trajados de camisolas brancas, velas acesas nas mãos e com cartazes com dizeres "defendemos a liberdade de imprensa", "todos têm direito à tratamento igual", "voto sim, com cartão de eleitor" e "exigimos dignidade para os jornalistas" os deputados deploraram o estado atual das liberdades no país.

Com cânticos e palavras de ordem, a vigília teve início as 19:00 locais frente à Rádio Nacional de Angola (RNA) e deve decorrer até à meia-noite, uma atividade que conta com a vigilância de um forte cordão policial que, segundo os deputados, tentaram impedir a sua realização.

O deputado da UNITA, Olívio Kilumbo, recordou que a atividade visa homenagear o patrono dos deputados do seu partido, Raul Danda (falecido a 08 de maio de 2021 e que também foi locutor da RNA), "um acérrimo defensor" das liberdades de expressão e de imprensa.

"Decidimos protestar contra a agressão à liberdade de imprensa em Angola, feita pelo regime do MPLA (partido no poder), e hoje estamos aqui a apresentar o nosso protesto contra a censura, a liberdade de imprensa e agressão constante à Constituição", disse o deputado à Lusa.

A vigília frente às instalações da RNA visa alertar que este órgão estatal "tem sido capturado e utilizado pelo regime contra a democracia e contra o avanço de Angola do ponto de vista democrático", frisou o parlamentar.

À Lusa, o deputado da UNITA, Adriano Sapinãla, disse que a vigília "pacífica e silenciosa" decorre nos marcos da lei, referindo que inicialmente as autoridades administrativas e a polícia nacional tentaram transferir o protesto para o Largo das Escolas "por interpretação errada da lei".

Sapinãla, também secretário provincial da UNITA, em Luanda, falou sobre os propósitos da vigília desta noite, referindo que existem "desvios à liberdade de imprensa, violações flagrantes à Constituição e às leis eleitorais" (em discussão no parlamento).

A figura e o papel de Raul Danda, patrono dos deputados da UNITA, eram assinalados em cânticos no decurso da vigília, um percurso que foi destacado pela deputada Mihaela Webba considerando que este foi um "exímio jornalista e deputado ".

Considerou, por outro lado, que a atividade visa igualmente manifestar repúdio à atuação dos órgãos de comunicação social públicos, no que diz respeito às liberdades de expressão, de imprensa e ao tratamento desigual dos partidos políticos.

Já a deputada Albertina Ngolo deu conta que em outras províncias angolanas os deputados da UNITA também replicaram a vigília de Luanda, em homenagem a Raul Danda "combatente da linha da frente" pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa

"E, também, por um processo eleitoral livre e justo", referiu a deputada.

À vigília, também se juntou o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, para quem Angola vive "tempos de retrocesso" dos valores cívicos, dos valores políticos e dos valores adquiridos ao longo do processo de paz.

"O que é comum é o evoluir do tempo trazer consolidação de conquistas de um âmbito democráticos e o que nós estamos a constatar é que há perda muito danosa dos valores essenciais, das liberdades e da pluralidade", disse.

Costa Júnior manifestou-se ainda preocupado com as propostas do Governo angolano sobre revisão do pacote legislativo eleitoral considerando que o órgão legislativo tem votado "contra a Constituição"

