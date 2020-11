"Não vamos sair daqui até Biden falar. Ninguém sai daqui, ficamos até ao fim", disse um manifestante através de um megafone imediatamente aplaudido por milhares de pessoas que se concentram frente aos jardins da Casa Branca.

A cidade de Washington D.C. está nas ruas sendo que os quarteirões ao redor do complexo da residência oficial do Presidente dos Estados Unidos são palco de uma marcha espontânea logo após a divulgação das projeções que indicavam a vitória do Partido Democrata no estado da Pensilvânia.

O número de bandeiras de Joe Biden é secundado pelos cartazes e bandeiras contra Donald Trump tratado como "pesadelo", "fascista" e "totalitarista".

O movimento 'Black Lives Matter' está muito presente nos festejos sendo que os democratas, brancos e negros, exigem que os problemas raciais e de injustiça social venham a fazer parte da "agenda prioritária" da nova administração Biden.

Os aplausos foram muitos quando foi libertado um balão gigante com a cara de Donald Trump que sobrevoou os jardins da Casa Branca por volta das 14:00 locais (19:00 em Lisboa).

"Se o homem (Donald Trump) estiver ali na Sala Oval vai ter de nos ouvir toda a tarde. Ganhámos e ele perdeu. É a democracia. Terminou o pesadelo, ele tem de perceber", disse uma manifestante emocionada aos gritos no meio da multidão em festa.

PSP // EL

Lusa/fim