A delegação reuniu-se hoje com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embalo, a quem Fatau Musah disse ter transmitido as condolências das Nações Unidas pela tentativa de golpe de Estado de 01 de fevereiro.

O responsável afirmou, em declarações aos jornalistas, que as Nações Unidas "são solidamente contra" os acontecimentos em questão, mas pedem que tudo se resolva dentro das leis do país.

"O Presidente deu-nos a sua visão sobre aqueles acontecimentos e disse-nos que os inquéritos estão em curso. Para as Nações Unidas tudo deve ser feito dentro do quadro do Estado de Direito democrático. Para as Nações Unidas o que se passou é terrível para o país, faz regredir avanços no país", observou Fatau Musah.

O responsável da ONU disse ter ouvido de Umaro Sissoco Embaló informações sobre as reformas em curso no país, programas de desenvolvimento e ainda um pedido de apoio para fazer face ao ciclo eleitoral que deve começar no próximo ano.

Fatau Musah felicitou os projetos e prometeu que as Nações Unidas vão dar o apoio ao processo eleitoral, que deve arrancar em 2023 com as legislativas e um ano depois as presidenciais.

Os dois responsáveis abordaram também as questões "que afligem a África", nomeadamente o terrorismo, o impacto da covid-19 e a guerra na Ucrânia.

"A África precisa de líderes fortes para resolver estas questões, o Presidente Embaló é um dos líderes visionários que podem ajudar a África a alcançar a sua independência alimentar", notou Fatau Musah.

O responsável da ONU deve encontrar-se ainda hoje com representantes de partidos políticos com assento parlamentar, com a sociedade civil e com elementos da comunidade internacional em Bissau.

