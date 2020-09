Défice federal dos EUA em 2020 atinge 16% do PIB e 'põe' dívida pública em 98%

O défice federal dos EUA no ano orçamental 2020, que acaba no final deste mês, deve atingir os 3,3 biliões (milhão de milhões) de dólares (2,8 biliões de euros), o triplo do registado em 2019.