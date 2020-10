Os dados constam dos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 apresentada pelo Governo e que o parlamento começa a analisar nos próximos dias, mantendo-se as contas públicas deficitárias.

Numa análise feita nos documentos aos últimos dez anos, o saldo das contas públicas foi sempre deficitário, com picos em 2012 (-10,3% do PIB) e 2013 (-9,3% do PIB), descendo até ao mínimo de -1,8% do PIB em 2019, já com o atual Governo, antes da crise provocada pela pandemia.