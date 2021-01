João Gomes Cravinho respondia a questões dos jornalistas nas instalações do Comando Conjunto de Operações Militares do Estado-Maior General das Forças Armadas, em Oeiras, juntamente com o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro.

Portugal prevê empenhar um contingente de 1.706 militares em ações externas em 2021, num total de 27 missões internacionais, assim como 75 viaturas, sete aeronaves e seis navios por parte dos três ramos das Forças Armadas: Marinha, Exército e Força Aérea.