Defesa de opositor da Costa do Marfim recorre para a União Africana, UE e ONU

O opositor da Costa do Marfim Guillaume Soro vai recorrer às instâncias internacionais para fazer respeitar a decisão do Tribunal Africano dos Direitos Humanos de suspensão do mandado de detenção de que é alvo, anunciou a defesa.