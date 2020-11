"Isso é a prova das boas relações diplomáticas entre os nossos dois países neste momento. Em 47 anos de independência nunca tivemos uma embaixada de Cabo Verde na Guiné-Bissau e pela primeira vez vamos ter", afirmou a chefe da diplomacia guineense.

Segundo Suzi Barbosa, a embaixada de Cabo Verde deverá abrir até ao final do ano, porque o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pretende visitar a Guiné-Bissau no início de 2021 já com a representação diplomática aberta.

A ministra dos Negócios Estrangeiros guineense falava aos jornalistas no final de um encontro, no Palácio do Governo, com os embaixadores guineenses recentemente nomeados para novos postos, em que participou o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Em relação à embaixada de Angola, a ministra precisou que estão a aguardar o "agrément", que já foi solicitado.

Sobre a reunião com os novos embaixadores nomeados, Suzi Barbosa precisou que o objetivo foi dar as "diretrizes" da nova diplomacia externa do país.

A ministra disse também que pela primeira vez os embaixadores terão termos de referência dos postos que irão ocupar, incluindo conduta e cooperação.

"É a primeira vez que se faz esta reunião e é importante para que haja esclarecimentos aos novos diplomatas nomeados do que é que o país espera deles, o que nós esperamos que eles vão fazer lá fora, que representem condignamente o país, mas, sobretudo, que tragam ganhos para a Guiné-Bissau", afirmou.

