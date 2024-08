A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere (distrito de Santarém), entidade organizadora, afirma, numa nota informativa, que a iniciativa, realizada todos os anos na época de verão, é "ponto de encontro para todos os que querem conhecer a riqueza cultural" do concelho, num cartaz que aposta também nos artistas locais, com filarmónicas, folclore e concertinas, a par de "atuações de grandes nomes da música portuguesa".

Os D.A.M.A irão atuar na sexta-feira, enquanto Pedro Abrunhosa é o cabeça de cartaz no sábado e Ana Malhoa sobe ao palco principal no domingo, a encerrar um evento, que, durante três dias, convida "munícipes e visitantes que estão pela região a desfrutar de uma experiência única" com gastronomia, "petiscos, muita música e animação", como um desfile de marchas populares.

Além das dezenas de tasquinhas e expositores de artesanato, o evento inclui uma mostra industrial e comercial, que "destaca o que de melhor se produz no concelho" e "funciona como uma plataforma para as empresas locais apresentarem os seus produtos ao público", indica o município.

"Este evento é uma excelente oportunidade para trazer momentos de descontração e animação aos ferreirenses, mas é também importante para mostrar a nossa cultura a quem nos visita, para, desta forma, podemos todos juntos celebrar e aproveitar o que Ferreira do Zêzere tem de melhor para oferecer", declara o presidente do município, Bruno Gomes, citado na nota.

Paralelamente, decorrerá uma feira do livro, de entrada gratuita.

