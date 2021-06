Num comunicado hoje divulgado, a Culturgest anuncia que, "de agora em diante, no final de cada temporada", passa a "ocupar novos espaços e vai para a rua".

"Ao longo de três fins de semanas - de 24 de junho a 10 de julho - o verão inicia-se com 'Inside Out', um programa que inclui artes visuais, cinema, pensamento, música e teatro. O elo desta primeira edição é 'A Grande Magia' - será que vivemos num mundo de ilusão?", lê-se no comunicado.

O programa irá decorrer no anfiteatro ao ar livre, no Jardim Caixa e no átrio central ao edifício, situado muito perto do Campo Pequeno.

Nos dias 24, 25, 26 e 30 de junho, e 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de julho, o anfiteatro ao ar livre será palco da peça "A Grande Magia", a partir da comédia do dramaturgo italiano Eduardo De Filippo, com encenação de Tónan Quito e interpretação de, entre outros, Álvaro Correia, Ana Brandão, Gonçalo Waddington, Lia Carvalho e Sílvia Filipe.

A peça será "mote para uma conversa sobre 'fake news'", no dia 26 de junho, entre o encenador e ator Tónan Quito e a investigadora e académia Joana Gonçalves de Sá, com o apoio do projeto de jornalismo de investigação Fumaça.

O Jardim Caixa será transformado, nos dias 25 de junho e 02 e 09 de julho, numa sala de cinema, com um programa de curtas-metragens ligadas à magia.

Além disso, "também a livraria da Culturgest ocupa do jardim".

O átrio central do edifício irá acolher dois concertos: no dia 03 de julho o acordeonista João Barradas apresenta "O Velho e o Novo Misticismo, e em 10 de julho cabe ao Quarteto Lopes-Graça apresentar "A Man in a Room, Grambling".

Nos dias 26 de junho e 03 e 10 de julho, haverá visitas guiadas à Coleção da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e, nos fins de semana em que decorre o programa "Inside Out", as exposições das galerias da Culturgest terão acesso gratuito.

"São também gratuitos o programa de curtas-metragens, as visitas guiadas à Coleção da CGD, e a conversa entre Joana Gonçalves Sá e Tónan Quito. São pagos os dois concertos e o espetáculo de teatro de Tónan Quito", explica a Culturgest.

O programa "Inside Out" é cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, no âmbito do projeto "Create to Connect, Create to Impact".

Informações sobre preços e horários do "Inside Out" estão disponíveis em www.culturgest.pt.

JRS // MAG

Lusa/Fim