"Rádio Quântica" sábado no Espaço Gaivotas

"Rádio Quântica - Quantum Leap" é a proposta para sábado, às 17:00, no Espaço Gaivotas, em Lisboa, segundo o Teatro Praga, que tem sede aquele edifício municipal.

Com entrada livre em direto e 'online', a "Rádio Quâtica" é uma iniciativa que ocupa cinco salas do Espaço Gaivotas, programando um festival de contornos performativos e sónicos, para uma tarde de 'streaming' em direto denominada "Quantum Leap", anunciou o Teatro Praga, que tem sede naquele espaço municipal.

Música improvisada ao vivo, leituras, um desfile de moda, um ´showcase` de editora e uma conversa fazem parte da iniciativa, durante a qual mostram e exploram, remotamente, tendo em conta a pandemia de covid-19, os recantos daquele espaço cultural.

A programação estará disponível em radioquantica.com.

"Cruzeiro Seixas, a poética do engano" de João Francisco Vilhena mostra-se em Setúbal

"Teatro das Imagens - Cruzeiro Seixas, a poética do engano" é o título da exposição de fotografias de João Francisco Vilhena dedicada ao artista plástico que lhe dá nome patente na Casa da Avenida e na Casa da Cultura, em Setúbal.

Inaugurada na quinta-feira, dia em que o artista plástico e poeta teria completado 100 anos, a mostra do fotógrafo João Francisco Vilhena assinala a "vida intensa e preenchida" e a "surpreendente originalidade" da obra do artista que morreu em 08 de novembro, refere uma nota da organização da mostra.

"Pintor e poeta convivem envolvidos nas experiências visuais e poéticas sugeridas pela vivência surrealista" do artista Artur do Cruzeiro Seixas, que "foi pioneiro em terras lusas desta experimentação artística", acrescenta a nota, sublinhando que a exposição estava programada para assinalar o centenário de nascimento do artista.

"A grande emissão do mundo português" no Teatro Municipal Joaquim Benite

"A grande emissão do mundo português", uma dramaturgia de Jorge Palinhos, é a peça que a companhia Teatrão, de Coimbra, apresenta quinta e sexta-feira, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

Com direção de Isabel Craveiro, trata-se de uma criação conjunta com os atores e terá uma representação por dia, às 21:00.

A peça decorre num estúdio da Emissora Nacional, onde cinco trabalhadores levam a cabo um programa que dura 21 anos. O programa começa em 1940, ano em que a ditadura de Salazar inaugura, à beira-Tejo a grande Exposição do Mundo Português. Uma "sumptuosa feira de vaidades para português ver, que celebrou o país português que não combatia na Segunda Grande Guerra mas ia do Minho a Timor", lê-se numa nota sobre o espetáculo.

"A grande emissão do mundo português" tem encenação de Isabel Craveiro, encenadora, pedagoga e diretora artística do Teatrão. A interpretar estão Ana Bárbara Queirós, Celso Pedro, Isabel Craveiro, João Santos, Margarida Sousa.

A cenografia e figurinos são de Filipa Malva, o desenho e operação de luz de Jonathan Azevedo, a direção musical de Luís Figueiredo, a preparação vocal de Cristina Faria e o design de som de Daniel Bernardo.

