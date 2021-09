A quarta edição do festival "Correntes de um só rio -- Encontro do fado, da canção, da música e das guitarras de Coimbra" vai contar com mais de uma dezena de eventos, entre concertos, tertúlias e exposições no Convento São Francisco, anunciou hoje a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O programa arranca a 01 de outubro, com o filme-espetáculo "Mondego-Mondavi" (nome de rio de Goa, Índia), que junta os violinistas Manuel Rocha, de Coimbra, e Orlando de Noronha, de Goa, numa iniciativa que conta também com as vozes de Cuca Roseta e Catarina Moura, disse o município.

Durante o festival, passam também pelo Convento Rui Pato e António Ataíde, que vão recordar canções de Zeca Afonso, assim como João Farinha e Bernardo Moreira que apresentam os seus novos álbuns.

No programa, estão ainda previstos concertos para bebés pela cantora e música Luísa Sobral, uma exposição, tertúlias e outros espetáculos.

Na nota de imprensa, a autarquia realça que o festival foi criado para promover o fado e a canção de Coimbra.

"No momento em que a cidade prepara a sua candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, pretende-se, pois, de olhos postos no futuro, dar relevância às matrizes que melhor definem a identidade da cidade e, das quais, o fado e a canção de Coimbra são exemplo excecional", realçou.

