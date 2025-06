Estes bloquistas já tinham apresentado um texto em fevereiro, quando a reunião magna estava prevista para junho, na qual pediam um "novo rumo" para o partido.

Depois de o partido ter tido o seu pior resultado de sempre em eleições legislativas em maio, passando de cinco deputados para apenas uma deputada única, a coordenadora nacional, Mariana Mortágua, o BE abriu um novo período para a apresentação de candidaturas aos órgãos nacionais e reagendou a sua XIV convenção para 29 e 30 de novembro.

A moção 'S' incluía elementos que integraram a lista de Mariana Mortágua à Mesa Nacional na última convenção do partido, em 2023, como o dirigente Adelino Fortunato ou os antigos deputados à Assembleia da República Heitor de Sousa e Alexandra Vieira.

Na altura, estes bloquistas avisavam para a possibilidade de uma "diluição ideológica" e apontavam a falta de democracia interna como "principal fator de fragilidade" do partido.

Contactado pela agência Lusa, o ex-deputado Pedro Soares confirmou que os críticos afetos à antiga moção 'E', que durante vários anos representaram a oposição interna e ainda integram alguns órgãos nacionais, vão manter a decisão de não apresentar uma moção a esta convenção.

Já a coordenadora nacional, Mariana Mortágua, anunciou logo na noite eleitoral de 18 de maio que mantinha a intenção de se recandidatar para o cargo que ocupa desde maio de 2023.

Mortágua considerou ser sua responsabilidade "não só fazer um balanço amplo e sério" do resultado do BE nas últimas eleições legislativas, mas também "terminar o processo de preparação do partido para as autárquicas", que estão previstas decorrer em setembro ou outubro.

No passado dia 18 de maio, os bloquistas obtiveram o seu pior resultado de sempre em eleições legislativas, com menos 154.818 votos face a 2024 e passando de cinco parlamentares para uma deputada única: a líder, Mariana Mortágua, cabeça-de-lista por Lisboa.

De acordo com o regulamento da XIV Convenção Nacional do BE, publicado no 'site' do partido, as moções de orientação apresentadas à Convenção Nacional deverão ser entregues no próximo dia 30 de junho, segunda-feira, até às 17:00, subscritas por um mínimo de trinta aderentes "no pleno uso dos seus direitos".

