"A cobertura noticiosa combinada dessas 10 crises foi menor do que a realizada sobre a candidatura do cantor Kanye West à Presidência dos Estados Unidos ou do festival da Eurovisão. Além disso, receberam 26 vezes menos atenção - como notícias publicadas online - do que o lançamento do PlayStation 5", alertou hoje a organização não-governamental (ONG) em seu relatório.

Burundi, o quinto país mais pobre do mundo, teve a crise humanitária mais ignorada em 2020. O seu território viveu eventos climáticos extremos, instabilidade política e insegurança que desde 2015 causaram o deslocamento de mais de 135.000 pessoas, 83% delas devido a desastres naturais, de acordo com a Care Interntional.