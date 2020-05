As autoridades instauraram 2.412 casos de inquérito criminal, o que representa "uma redução de 952 casos" no trimestre em análise, em comparação com o período homólogo de 2019, no qual foram registados 3.364 delitos, "equivalente a um decréscimo de 28,3%", com menos 952 casos, de acordo com os dados disponíveis.

Neste balanço da criminalidade do primeiro trimestre de 2020, o gabinete do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, indicou que "o número de entrada de turistas diminuiu significativamente" devido às medidas de prevenção da covid-19, "o que provocou um enorme impacto no setor do jogo".

"Por conseguinte, tendo em conta que os dados estatísticos relacionados com o setor do jogo no primeiro trimestre do ano 2020 não são relevantes, não se procede, no presente resumo, à avaliação do impacto que o desenvolvimento da indústria do jogo tem relativamente à segurança pública de Macau", salientou na apresentação 'online'.

Na criminalidade violenta (rapto, homicídio, abuso sexual de criança, sequestro, tráfico e venda de drogas, roubo, violação, fogo e ofensa grave à integridade física), as autoridades registaram 79 casos no primeiro trimestre deste ano contra 158 em igual período do ano passado, numa descida de 50%.

Também os crimes contra o património diminuíram 32%, com 1.433 casos nos primeiros três meses de 2020 contra 2.107 no primeiro trimestre do ano passado.

No primeiro trimestre deste ano chegaram ao território 3.219.170 visitantes, menos 68,9%, relativamente ao trimestre homólogo do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

O território registou uma quebra de 68,7% nas receitas do jogo nos quatro primeiros meses deste ano, depois de em fevereiro os casinos terem fechado durante 15 dias, numa medida de prevenção da covid-19 decidida pelo Governo de Macau, indicou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

O montante global gerado de janeiro a abril de 2020 foi de 31,24 mil milhões de patacas (3,59 mil milhões de euros), menos 68,49 mil milhões de patacas (7,87 mil milhões de euros) do registado nos quatro primeiros meses de 2019.

Com os vistos turísticos da China para Macau suspensos, o número de visitantes provenientes do interior da China caiu em março tendo baixado 96,3%, em termos anuais, segundo os últimos dados oficiais.

A partir de janeiro, Macau começou por registar uma primeira vaga de dez casos. Depois de 40 dias sem identificar novos casos, o território detetou a partir de 15 de março mais 35, todos eles importados. Macau cumpre hoje mais 40 dias consecutivos sem registar novos casos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 313.500 mortos e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EJ (MIM) // VM

Lusa/Fim