Em números totais, a taxa foi de 39,1 agressões sexuais por 100 mil habitantes, um aumento de 4,2% face a 2020.

Os dados do anuário, compilados de fontes oficiais e analisados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública há 15 anos, indicam que pelo menos 35.735 crianças menores de 14 anos foram abusadas no ano passado no Brasil, a maioria das vezes por parentes ou "pessoas de confiança" das famílias.

Desse grupo, as meninas são as principais vítimas, com 88,2% dos casos.

"Se considerarmos crianças e adolescentes de 0 a 13 anos, automaticamente classificados como vulneráveis, temos 61,3% do total de vítimas, com forte concentração no grupo de 5 a 9 anos, o que representa 19,1% das vítimas, e de 10 a 13 anos, que concentra 31,7% dos registos", destacou o relatório.

No que se refere a violência contra as mulheres, o Brasil também registou aumento de 0,3% de relatos de violência doméstica, 3,3% de ameaças e 4% de incidentes registados no serviço gratuito de denúncia mantido pelo Governo do Brasil.

Já o número de feminicídios registou queda de 1,7%, totalizando 1.341 vítimas em 2021.

Deste total, 68,7% das mulheres assassinadas tinham entre 18 e 44 anos, 65% morreram dentro de casa e 62% eram negras.

A maioria dos casos de feminicídio (81,7%) foram praticados por companheiros ou ex-companheiros das vítimas, outros 14,4% foram praticados por familiares.

CYR // LFS

Lusa/Fim