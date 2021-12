"Estou concentradíssimo em ser ministro da Defesa até às eleições de 30 de janeiro e as semanas que levarão à constituição de um novo governo. Sou candidato a deputado à Assembleia da República -- tudo o mais ultrapassa a minha vontade", respondeu o governante, questionado pela agência Lusa sobre se gostaria de continuar no cargo, numa eventual vitória do PS nas eleições.

O ministro falava à margem da entrega do 1º Prémio da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, que decorreu no Salão Nobre do Ministério da Defesa, em Lisboa.

Gomes Cravinho acrescentou que a sua vontade "está expressa em desempenhar as funções até ao final do mandato e em servir a população através do resultado das eleições".

"Tanto ou mais não vale a pena estarmos com especulações antes do tempo", rematou.

A Comissão Política Nacional do PS aprovou na segunda-feira as listas de candidatos socialistas a deputados às próximas eleições legislativas com 83% dos votos favoráveis.

Uma das principais novidades foi a inclusão de João Gomes Cravinho no segundo lugar da lista por Setúbal, que é encabeçada pela líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, e na qual já não entra o ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.

ARYL (PMF) // SF

Lusa/Fim