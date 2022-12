"Se estamos hoje com esta matéria a ser investigada nas instâncias próprias, é exatamente porque aquilo que eu fiz na Defesa foi agir em conformidade com a informação que tínhamos, no respeito pela lei e pelo bom nome do Ministério da Defesa Nacional", declarou João Gomes Cravinho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que tutelou a Defesa Nacional entre 2018 e 2022, discursava no arranque do debate parlamentar, requerido pelo Chega, sobre "as suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa Nacional".

Neste discurso inicial, João Gomes Cravinho lamentou que haja quem se queira "aproveitar politicamente de um processo judicial que procedeu, e procede, de forma escorreita".

TA/ARL // JPS

Lusa/Fim