De acordo com um comunicado divulgado hoje pela CPLP, os ministros da Cultura dos nove Estados-membros da comunidade realizaram uma reunião extraordinária, em formato híbrido (presencial e virtual), a partir do México, à margem da Conferência Mundial sobre Políticas Públicas Culturais e Desenvolvimento Sustentável, na quinta-feira.

Um encontro que teve como objetivo, segundo a mesma nota, "promover a concertação sobre as questões relevantes da agenda da Mondiacult 2022 de interesse dos Estados-membros e concretizar a coordenação de ações de concertação política e diplomática para os assuntos culturais da CPLP".

Segundo o comunicado, os ministros consideram que "os eventos internacionais sobre cultura constituem um momento privilegiado para o aprofundamento de relações entre a CPLP e os observadores associados, mediante o aprofundamento do diálogo contínuo e a partilha de experiências e de boas práticas".

Pelo que, na declaração final do encontro, recomendam "o fortalecimento dos mecanismos de diálogo institucional com os observadores associados da CPLP no contexto de eventos culturais e de promoção da língua portuguesa, designadamente através da troca de informações e debates que tenham lugar no âmbito da UNESCO e outros fóruns internacionais".

A recomendação teve em conta também a decisão da construção de "uma comunidade assente na língua portuguesa, entendida como fator de identidade, desenvolvimento e afirmação internacional desses países", bem como "o valor potencial do contributo dos observadores associados para a prossecução dos objetivos da CPLP", refere a nota.

Mas os ministros também recordam a orientação dos chefes de Estado e de Governo da CPLP na XI Cimeira em Brasília, em 2016, sobre a apresentação de estratégias para intensificar o envolvimento dos observadores associados com a comunidade.

Assim como, a resolução sobre o Reforço da Cooperação com Observadores Associados, adotada em Brasília, em 20 de julho de 2017, pela XXII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP.

A declaração dos ministros da Cultura levou em consideração também as "conclusões e recomendações saídas da Mondiacult 2022 e os compromissos internacionalmente identificados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030", relativamente à necessidade "de defesa, salvaguarda e a promoção da cultura, do património cultural tangível e intangível e da criatividade enquanto recursos que contribuem para o trabalho decente e o crescimento económico, a redução das desigualdades e sociedades pacíficas e inclusivas".

Além disso destaca a decisão da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) da 40.ª sessão da Conferência Geral (2019) de proclamar a data de 05 de maio como "Dia Mundial da Língua Portuguesa" e realça "as consequências virtuosas das ações de promoção da língua portuguesa, nas suas dimensões cultural, educacional, científica e política, com desdobramentos significativos sobre o crescimento da economia criativa dos países que a utilizam".

Num outro comunicado também divulgado hoje, a CPLP informa que o secretário-executivo da organização, Zacarias da Costa, recebeu na quinta-feira a vice-ministra das Relações Internacionais e Cooperação da Namíbia, Jenelly Matundo, na sede da CPLP.

De acordo com a nota, no encontro "foram abordadas potenciais formas de estreitar a cooperação entre a CPLP e a Namíbia, um Estado com a categoria de observador associado" da organização.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

