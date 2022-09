"Contamos enviar missões para São Tomé e Príncipe, já temos praticamente a missão constituída", afirmou, em Brasília, Zacarias da Costa, à margem das celebrações dos 200 anos da independência do Brasil.

O MLSTP/PSD que lidera a coligação no governo são-tomense apresenta como cabeça de lista no distrito de Água Grande e candidato a reeleição no cargo de primeiro-ministro o presidente do partido, Jorge Bom Jesus.

A ADI, maior partido da oposição, apresenta o presidente do partido e ex-primeiro-ministro (2014-2018), Patrice Trovoada.

Questionado pela Lusa se a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa pretende enviar semelhantes missões às eleições na Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, Zacarias da Costa disse que a organização ainda não recebeu nenhum convite.

"Se recebermos convites das autoridades da Guiné Equatorial e da Guiné-Bissau iremos também enviar uma missão de observação aos atos eleitorais", afirmou

"Só enviamos uma missão quando recebemos convite das autoridades", frisou.

Após ter decidido dissolver o parlamento, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, marcou eleições legislativas para 18 de dezembro.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

