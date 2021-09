De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento revela que das novas infeções 69 foram registadas na ilha de São Tomé e nove na ilha do Príncipe.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 3.453 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 50 óbitos e 2.745 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 658 casos sob vigilância - 568 na ilha de São Tomé e 75 na ilha do Príncipe.

Entre estes, 642 encontram-se em isolamento domiciliar - 568 na ilha de São Tomé e 74 na ilha do Príncipe -, e 17 estão internados - uma na ilha do Príncipe e 15 em São Tomé, dos quais três em estado grave.

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde refere que 64.267 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 24074 já receberam as duas doses.

O documento esclarece ainda que nas últimas 24 horas foram vacinadas 3.050 pessoas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.762.596 mortes em todo o mundo, entre 232,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

JYAF // RBF

Lusa/Fim