Perante uma sala com centenas de pessoas, na Gare Marítima da Rocha Conde D'Óbidos, em Lisboa, João Cotrim de Figueiredo, visivelmente emocionado, afirmou que a IL pode "cantar vitória" nestas eleições legislativas e, isso, é "motivo de profunda alegria".

Segundo os dados oficiais disponíveis à 01:50, e quando estão todas as freguesias apuradas, a IL obteve 4,98% dos votos, tendo conseguido eleger oito deputados.

No arranque da campanha eleitoral, a meta eram os 4,5% dos votos a nível nacional e cinco deputados, tendo esse objetivo sido "largamente ultrapassado", o que é um "profundo orgulho", afirmou.

Enquanto se gritava "liberal, liberal, liberal", Cotrim de Figueiredo prometeu que o grupo parlamentar da IL será uma "oposição firme, constante e implacável ao socialismo que há tanto tempo desgoverna Portugal".

Satisfeito por poder usar o termo grupo parlamentar, o liberal, que considerou o resultado obtido uma "vitória da democracia em Portugal", sublinhou que a IL provou que é possível ganhar votos "sem ser populista ou extremista".

"Passamos para quarta força política e mostramos que é possível fazer uma campanha com clareza de objetivos, coerência de comportamento e coragem de falar popular e não popular", frisou.

O liberal considerou que a IL provou nestas eleições que há um "novo fenómeno político" em Portugal "com ideias, rigor, coragem, sem protagonistas e sem populismos".

"Foi inaugurada uma nova forma de fazer política", sublinhou.

Apesar de nos últimos dias ter pedido a mobilização dos eleitores para atingir o terceiro lugar, tal como davam as últimas sondagens, Cotrim de Figueiredo garantiu que esse não era um objetivo fixado.

O PS venceu as eleições legislativas de domingo com maioria absoluta com 41,6% e 117 deputados, segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

