Costa reúne-se terça-feira com Merkel e PM da Eslovénia para preparar presidências da UE

O primeiro-ministro português reúne-se na terça-feira, por videoconferência, com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o seu homólogo da Eslovénia, Janez Jansa, para preparar as prioridades das três próximas presidências rotativas da União Europeia.