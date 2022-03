De acordo com fonte socialista, esta reunião será fechada à comunicação social e deverá ocorrer depois de António Costa ser recebido no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe apresentar a composição do seu Governo.

Antes de se deslocar ao Palácio de Belém, o primeiro-ministro participa, pelas 17:00, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, na sessão solene de lançamento das comemorações dos 50 anos do 15 de Abrl de 1974, no Pátio da Galé, em Lisboa.

