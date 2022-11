Na conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no final da 33.ª cimeira luso-espanhola, que decorreu hoje em Viana do Castelo, António Costa foi questionado se está disponível para um entendimento com o PSD sobre uma eventual revisão constitucional.

Na resposta, o chefe do executivo português lembrou que "a Constituição não concede ao Governo iniciativa legislativa em matéria de leis constitucionais".

"É uma iniciativa exclusiva dos senhores deputados e, portanto, só a Assembleia da República é que decidirá o que é que fará em matéria de revisão constitucional. O Governo não tem qualquer intervenção em matéria de revisão constitucional", afirmou.

