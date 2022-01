"Manifestamente as pessoas não queriam, não querem, não desejam uma maioria absoluta. Eu tenho pena, mas não desejo. Aquilo que eu digo aos portugueses é -- e como não faço birra, nem chantagens, nem condiciono os eleitores -- eu, em função das condições que me derem para governar, vou assumir as responsabilidades de governar", disse António Costa, em declarações à SIC, numa entrevista conduzida pelo jornalista José Manuel Mestre.

E acrescentou: "Do ponto de vista político, o PS, pela sua centralidade no sistema político, é quem está em melhores condições para lançar pontes".

Questionado sobre uma possível candidatura nos próximos quatro anos, o atual primeiro-ministro disse que "é um tempo muito distante".

"Para já, o que importa é saber e respeitar aquilo que são as opiniões dos portugueses", salientou.

