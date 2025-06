Costa recomenda "nervos de aço" na relação da Europa com os EUA de Trump

Lisboa, 16 jun 2025 (Lusa) -- O presidente do Conselho Europeu, António Costa, recomendou hoje à União Europeia "nervos de aço" na relação com os Estados Unidos de Donald Trump, mas avisou que o bloco europeu está preparado para responder, "se for atacado".