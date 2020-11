"Falei hoje com o Presidente Filipe Nyusi. Abordámos a gestão da pandemia e a situação nos dois países, em particular os esforços de Moçambique para combater o terrorismo na região de Cabo Delgado. Portugal está solidário e disponível para apoiar, bilateralmente e no quadro da UE", escreveu António Costa, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.

O primeiro-ministro português revelou ainda que espera que a próxima cimeira bilateral entre os dois países se possa realizar no segundo semestre do próximo ano, em Maputo.