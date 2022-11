No final da 33.ª cimeira ibérica, que decorreu hoje em Viana do Castelo, o líder do governo português, António Costa, disse que o último ano, apesar de "particularmente difícil", por causa da pandemia, da seca e da guerra na Ucrânia, também "demonstrou que a proximidade entre Portugal e Espanha, a excelente cooperação política" entre os dois executivos, "permitiu sempre encontrar respostas para problemas difíceis e abrir caminhos para boas soluções".

Neste contexto, tanto Costa como o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, destacaram os acordos que os dois países conseguiram em conjunto no seio da União Europeia relacionados com a energia, nomeadamente, a "solução ibérica" que colocou tetos aos preços do gás usado para produzir eletricidade, e o entendimento com França para as ligações energéticas (o designado Corredor de Energia Verde).

"Conseguimos que as nossas duas nações sejam referências indiscutíveis no desenvolvimento do projeto europeu num contexto de extraordinária dificuldade", defendeu Sánchez, que reiterou a necessidade de reformar e regular o mercado energético europeu, considerando que "a solução ibérica" é uma "inspiração" para o resto da Europa.

No final da cimeira de hoje, os dois governos reiteraram o compromisso de continuar a "articular prioridades" no seio da União Europeia, cuja presidência será assumida por Espanha no segundo semestre de 2023, mas também em outros cenários internacionais.

"Queremos estar cada vez mais presentes em cenários chave, próximos e queridos para os dois países, como África e a América Latina", afirmou o chefe do governo espanhol.

A 33.ª cimeira ibérica foi dedicada à inovação e Portugal e Espanha assinaram 11 memorandos de entendimento no âmbito da ciência e da estratégia de desenvolvimento comum das zonas transfronteiriças, que os dois países acordaram em 2020.

No âmbito da ciência, além dos acordos assinados, os dois países decidiram avançar com uma cimeira anual dedicada à investigação científica.

Segundo António Costa, esta "cimeira anual" será dedicada a "diferentes áreas temáticas", com o objetivo de "estimular o conhecimento e o trabalho conjunto entre os cientistas" de Portugal e Espanha.

