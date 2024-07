A nação africana incluiu o medicamento antipalúdico no calendário de vacinação das crianças, após ter recebido 656.600 doses, no final de junho, de soro R21/Matrix-M desenvolvido pela empresa Serum Institute of India (SII) e recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Quatro doses devem ser administradas gratuitamente aos seis, oito, nove e 15 meses de idade.

"Esta decisão marca um progresso significativo na proteção das nossas crianças contra esta doença", afirmou hoje o ministro da Saúde, Higiene Pública e Cobertura Universal de Saúde, Pierre Dimba.

"Na Costa do Marfim, embora o número de pessoas que morrem de malária tenha diminuído significativamente, a incidência aumentou na população em geral e também nas crianças com menos de cinco anos", afirmou a representante da OMS no país, Fatim Tall.

Em 2022, a malária matou mais de 600.000 pessoas em todo o mundo, 95% das quais em África, 80% das quais crianças com menos de cinco anos, segundo a OMS.

O Gana, a Nigéria, o Burkina Faso e a República Centro-Africana estão entre os países que já autorizaram a vacina R21. Outros países, como os Camarões, iniciaram a vacinação em grande escala.

"A vacina contra o paludismo é segura e eficaz", garantiu hoje o ministro da Saúde, procurando pôr termo aos rumores que circulam nas redes sociais, que afirmam, por exemplo, que o soro torna as mulheres estéreis.

Todavia, a vacina não é suficiente para erradicar a doença.

No âmbito da sua política preventiva, o Governo da Costa do Marfim também distribui redes mosquiteiras, pulveriza inseticidas e pede à população que mantenha o seu ambiente limpo.

NYC // MLL

Lusa/Fim