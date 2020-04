"O governo decidiu a 28 de abril retirar a declaração de competência prevista no protocolo relativo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos emitida a 19 de junho de 2013", anunciaram as autoridades marfinenses, num comunicado, lido pelo porta-voz do governo e ministro da Comunicação, Sidi Tiemoko Touré.

Com a retirada da declaração de competência, ONG e cidadãos individuais deixam de poder recorrer diretamente ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR, na sigla em inglês), do qual a Costa do Marfim continua, não obstante, a fazer parte.