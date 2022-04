Na sua primeira intervenção no debate do Programa do XXIII Governo Constitucional, que se prolonga até sexta-feira na Assembleia da República, o deputado do Chega defendeu que os portugueses esperavam do Governo "um programa de governação", questionando se o primeiro-ministro "desconhece que há uma guerra no leste da Europa", que "os bens alimentares aumentaram ou estão a aumentar 30%" ou que os portugueses pagam "uma fortuna em combustíveis".

"Não desconhece, não sabe é o que há de fazer e por isso é que isto não é um Programa do Governo, isto é o seu programa eleitoral, é a sua propaganda para encher os portugueses em casa, porque não sabe o que há de fazer em relação a esta matéria", atirou André Ventura, criticando também que o documento em debate "ignora a inflação".

Na primeira ronda do debate, o deputado do Chega começou por criticar as escolhas para o elenco governativo, considerando que "tem os mesmos governantes que teve José Sócrates no último Governo".

Quanto ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, afirmou que foi quem "escreveu a moção de José Sócrates em 2009", concordou com o "saneamento de jornalistas" e "estava a ganhar 4.500 euros para preparar o 25 de Abril daqui a três ou quatro anos quando há pensionistas a receber 600 euros por mês".

Já sobre a ministra da Defesa, André Ventura disse que "em período de guerra é estranho não ter nenhuma experiência política nem militar", e no que toca ao ministro das Finanças, Fernando Medina, questionou "como é que vai reduzir qualquer dívida" quando "deixou 676 milhões de dívida na Câmara de Lisboa, que liderou até 2021.

Ainda sobre Fernando Medina, o deputado do Chega criticou que António Costa tenha convidado para o seu Governo "o homem que deu os dados à embaixada russa sobre os ativistas que estava a proteger" e afirmou que a sessão parlamentar com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, será uma oportunidade para dar um "puxão de orelhas ao ministro das Finanças".

Na sua resposta, o primeiro-ministro escusou-se a comentar parte da intervenção de Ventura e ironizou: "Creio que era um 'casting' que estava seguramente a fazer para comentador televisivo, agora numa nova área que não o futebol. E portanto aí deixo-o a disputar com o doutor Marques Mendes, a disputa não é comigo".

"Quanto à questão da inflação, o senhor deputado tinha feito um bom trabalho de casa, tão bom, tão bom que não se deu sequer ao trabalho de ouvir aquilo que eu disse. E portanto não ouviu nada das medias que eu anunciei, nem para o controlo do preço dos alimentos, nem para o controlo do preço dos combustíveis", criticou António Costa, apontando que "como este debate dura dois dias vai ter tempo depois de estudar" a sua intervenção inicial.

