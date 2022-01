Numa arruada em Espinho, que decorreu quase em simultâneo com uma ação de campanha do PSD na mesma cidade, António Costa foi interrogado sobre o que diria ao líder social-democrata, Rui Rio, caso o encontrasse.

"Dizia-lhe boa tarde, se ele estava bem, se já recuperou do sangramento do nariz, pronto. O que é que queria que eu lhe dissesse? O que viesse à conversa", frisou.

O secretário-geral do PS salientou ainda que, em termos políticos, desejar-lhe-ia "felicidades".

"O que é que se há de desejar às pessoas? Os adversários são só adversários, não são inimigos", sublinhou.

Na quinta-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, teve de se ausentar de uma sessão temática em Vila Real devido a um sangramento no nariz, tendo cancelado as ações de campanha na manhã no dia seguinte para ser sujeito a exames médicos.

Falando na sexta-feira aos jornalistas, Rui Rio explicou que o sangramento nasal é um "percalço" que o afeta desde criança e "nada mais do que isso".

"É um percalço que me acontece desde miúdo e ontem [quinta-feira] aconteceu na pior altura, quando tinha de intervir. Esperemos que na campanha não volte a acontecer, mas não é mais do que isso", disse.

