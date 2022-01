António Costa falava aos jornalistas, com os seus dois cães pela trela, ao acompanhar a mulher, Fernando Tadeu, no exercício do seu direito de voto numa escola em Benfica (Lisboa). O líder do PS e primeiro-ministro votou antecipadamente em mobilidade há uma semana, no Porto.

"Espero sobretudo que todas as pessoas se sintam seguras para poderem hoje exercer o seu direito de todo, todas as medidas foram tomadas por todas as freguesias para que todos possam votar com segurança. O grande apelo que faço é que as pessoas participem neste momento, que é de festa da democracia, em que cada cidadão e cidadã decide o futuro do país", afirmou.

Questionado sobre a reponderação pedida no sábado pelo Presidente da República acerca do dia de reflexão na véspera das eleições, Costa disse não ter "uma opinião formada".

"Para lhe ser sincero, não tenho opinião formada sobre essa matéria, sempre me habituei a que fosse assim, é difícil ver o que ganhamos muito com isso. No fundo, era mais um dia de campanha", afirmou, acrescentando que "seria complicado" mudar as eleições de domingo para sábado, já que há muito mais pessoas a trabalhar nesse dia.

"Não é uma questão sobre a qual tenha opinião firme", reforçou.

