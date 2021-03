António Costa falava aos jornalistas, desde o Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final do Conselho de Ministros que esteve desde hoje de manhã reunido para aprovar o plano do Governo de desconfinamento do país.

O primeiro-ministro disse que chegou o momento de, "com segurança", falar de um "plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa", uma "reabertura a conta-gotas".

