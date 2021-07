António Costa destacou esta linha de atuação do seu executivo através de uma mensagem que publicou na sua conta oficial na rede social Twiiter, após ter participado na após a 22.ª sessão sobre a evolução da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

"Reunimos hoje no Infarmed, ouvindo especialistas, investigadores e técnicos, numa altura em que o processo de vacinação progride em todo o país com sucesso, e em que os portugueses continuam a ser exemplares no cumprimento das medidas de proteção para conter a pandemia", escreveu o primeiro-ministro.

Na alusão ao Conselho de Ministros desta quinta-feira, o líder do executivo acrescentou: "Preparamos os próximos passos procurando o máximo de informação possível para o processo de tomada de decisão".

No final da reunião do Infarmed, em declarações aos jornalistas, a ministra da Saúde, Marta Temido, foi questionada sobre a abordagem que o Conselho de Ministros deverá ter para o futuro próximo face à atual situação epidemiológica.

Marta Temido antecipou uma "uniformidade" de medidas, perante a prevalência da variante Delta do vírus SARS-CoV-2 "em mais de 95% do território nacional" e um "número muito significativo de concelhos em que a incidência é superior a 120 casos por 100 mil habitantes" a 14 dias.

"Tem sido fundamental conseguir mais vacinas para prepararmos agora este próximo Conselho de Ministros com uma situação de alguma esperança relativamente a uma situação que ainda vivemos de pandemia, mas na qual podemos perspetivar a forma como o regresso às nossas vidas se torna cada vez mais próximo", declarou.

PMF (JYGO/SO) // ACL

Lusa/Fim