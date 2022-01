António Costa falava aos jornalistas a meio de uma ação de rua no centro de Beja, depois de confrontado com as críticas do histórico socialista Manuel Alegre e da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) por ter admitido um entendimento com o PAN a seguir às eleições de 30 de janeiro.

Interrogado se o PS está dependente do PAN, o líder socialista respondeu: "O PS só está dependente dos portugueses, não está dependente de mais ninguém".

"Nestes anos em que governámos em parceira com outros partidos, nunca deixámos de preservar o essencial. Estamos aqui, agora, precisamente porque não cedemos onde não é para ceder. Diálogo é uma coisa, mas ceder em valores essenciais não é possível", declarou.

Em relação ao artigo que Manuel Alegre escreveu no jornal Público, António Costa referiu que o leu e considerou que "é mais claro do que a posição da CAP".

"O que a CAP devia dizer é que se deve votar no PS para o PS ter maioria. Já Manuel Alegre, penso que não criticou nada, disse o óbvio. Disse que é preciso dar uma maioria ao PS para o PS poder governar com autonomia", sustentou.

