A chefe de divisão relações públicas da Direção dos Serviços de Turismo disse hoje em conferência de imprensa que Macau não tem planos para avançar com uma terceira operação do género, depois de uma com recurso a autocarros e outra através de uma ligação marítima, ambas diretas ao aeroporto internacional da vizinha região administrativa especial chinesa.

Lau Fong Chi justificou a decisão com o facto de o aeroporto de Macau começar já a garantir ligações internacionais, com destino à Europa, com escalas em Seul (Coreia do Sul) e Taipei (Taiwan).

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia. Até ao momento foram identificados 46 casos, mas atualmente não há nenhum ativo, sem que se tenha detetado qualquer transmissão comunitária.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 766 mil mortos e infetou mais de 21,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

