Corpo resgatado no mar da Póvoa de Varzim "será" o da jovem militar desaparecida

O Capitão do Porto da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, disse, hoje, que "tudo leva a querer" que o corpo resgatado esta tarde, no mar, junto à Praia da Lagoa, seja o da jovem de militar de 20 anos, que esta madrugada foi arrastada por uma onda.