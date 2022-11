Um alerta de ataque aéreo, difundido pelas autoridades na televisão sul-coreana, avisou os residentes da ilha para "se protegerem no abrigo subterrâneo mais próximo".

O míssil encontrava-se na direção da ilha, mas caiu em alto-mar, noticiou a agência sul-coreana Yonhap, que citou responsáveis da defesa.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou ter "detetado três mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte, a partir da área de Wonsan, na província de Gangwon, em direção ao mar de Leste [nome dado ao mar do Japão pelas duas Coreias], às 08:51 [23:51 em Lisboa] de hoje".

"Um dos mísseis caiu em alto-mar, ao sul da Linha Limite Norte, no mar de Leste", de acordo com um comunicado, que se referia à divisão que delimita as águas entre as duas Coreias.

Na mesma nota, o Estado-Maior Conjunto sul-coreano confirmou ter emitido um alerta antiaéreo para a ilha de Ulleung, devido a uma análise da trajetória do míssil, mas acrescentou que "os pormenores ainda estão a ser verificados".

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, na sequência destes disparos, indicou a Presidência.

O lançamento destes mísseis ocorreu num momento de crescente tensão na península coreana, marcado pelos sucessivos disparos de Pyonyang e pelas manobras militares que Seul e Washington estão a realizar na região.

Este é o 36.º disparo que a Coreia do Norte realiza este ano, um número recorde.

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-53 terminou com a assinatura de um armistício e não de um tratado de paz.

