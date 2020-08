As áreas de formação prioritárias são Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina e Turismo e os candidatos não poderão ter mais do que 22 anos, sendo a classificação mínima de acesso 14 valores no ensino secundário.

As candidaturas devem ser submetidas através do portal do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) até ao dia 10 de agosto de 2020.